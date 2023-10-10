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Дальнее зарубежье 10.10.2023 14:29

Египет перекрыл последний функционирующий КПП на границе с сектором Газа

Египетские власти во вторник приостановили работу контрольно-пропускного пункта в городе Рафах на границе Египта и сектора Газа, сообщает The Washington Post.

Кроме того, египетские власти прекратили работу КПП в Табе на границе с Израилем.

В свою очередь The National News отмечает, что египетские военные усилили патрулирование вдоль границы с сектором Газа.

По информации The National News, в Каире ранее также высказывали опасения, что удары по сектору Газа заставят палестинцев уходить из анклава на Синайский полуостров.

Между тем, уточняет издание, с перекрытием КПП в Рафахе анклав теперь изолирован. Так, этот КПП был единственным оставшимся после эскалации конфликта на Ближнем Востоке пунктом ввоза в сектор Газа медицинской помощи и различных товаров, включая предметы первой необходимости, такие как продукты питания и топливо для генераторов.

Накануне израильские власти приказали приступить к полноценной блокаде сектора Газа, отключив электричество и воду и перекрыв пути поставки продовольствия и топлива.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Палестинские боевики на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ Израиль объявил о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

Израиль сообщал о 900 убитых солдатах и мирных жителях, а палестинские власти - о 700 погибших в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ГАЗА, ГРАНИЦА, ЗАКРЫТИЕ


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