Египет перекрыл последний функционирующий КПП на границе с сектором Газа

Египетские власти во вторник приостановили работу контрольно-пропускного пункта в городе Рафах на границе Египта и сектора Газа, сообщает The Washington Post.
Кроме того, египетские власти прекратили работу КПП в Табе на границе с Израилем.
В свою очередь The National News отмечает, что египетские военные усилили патрулирование вдоль границы с сектором Газа.
По информации The National News, в Каире ранее также высказывали опасения, что удары по сектору Газа заставят палестинцев уходить из анклава на Синайский полуостров.
Между тем, уточняет издание, с перекрытием КПП в Рафахе анклав теперь изолирован. Так, этот КПП был единственным оставшимся после эскалации конфликта на Ближнем Востоке пунктом ввоза в сектор Газа медицинской помощи и различных товаров, включая предметы первой необходимости, такие как продукты питания и топливо для генераторов.
Накануне израильские власти приказали приступить к полноценной блокаде сектора Газа, отключив электричество и воду и перекрыв пути поставки продовольствия и топлива.
Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Палестинские боевики на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ Израиль объявил о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.
Израиль сообщал о 900 убитых солдатах и мирных жителях, а палестинские власти - о 700 погибших в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.
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