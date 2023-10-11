МВФ видит риски усиления инфляции и ослабления мирового ВВП из-за ситуации на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке может подтолкнуть к росту инфляцию и ослабить глобальный экономический подъем, если перерастет в более масштабный конфликт, который приведет к подъему цен на нефть, считает первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.
Расчеты МВФ показывают, что 10-процентное повышение цен на нефть добавляет 0,4 процентного пункта (п.п.) к глобальной инфляции годом позже, сказала Гопинат в интервью агентству Bloomberg. Негативное влияние на мировой ВВП в этом случае составляет 0,15 п.п., отметила она.
По словам Гопинат, пока слишком рано делать выводы о том, насколько серьезными будут последствия конфликта, многое будет зависеть от того, затронет ли он другие государства.
"Если конфликт станет более масштабным и это приведет к подъему цен на нефть, то последствия для экономики обязательно будут", - заявила она.
Комментируя ситуацию в Китае, Гопинат отметила, что экономическая ситуация в этой стране сложная, властям необходимо принять меры для преодоления кризиса в сфере недвижимости.
"Пекин снизил процентные ставки, и я думаю, что ему придется принять дополнительные меры. Необходимо сделать гораздо больше для решения проблем в сфере недвижимости", - сказала Гопинат.
Накануне агентство сообщило, что власти Китая рассматривают возможность дополнительного размещения гособлигаций на сумму не менее 1 трлн юаней ($137 млрд) в этом году, чтобы привлечь средства для нового раунда стимулов и помочь экономике достичь целевого показателя роста в 5%.
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