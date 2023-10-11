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Дальнее зарубежье 11.10.2023 23:30

США не видят признаков подготовки «игроками на Ближнем Востоке» нападения на Израиль

Американские военные на данный момент не видят признаков, указывающих на намерение кого бы то ни было на Ближнем Востоке напасть на Израиль, заявил в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун.

"У нас нет данных, которые бы указывали на то, что какие-то новые игроки готовы выступить против Израиля", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

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Тэги: США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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