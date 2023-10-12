Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8072 RUR   0.0174 GBR   2.0942 TRY   0.0613

Цена на нефть

11.10 $/bbl +/- WTI 83.49 -2.48 Brent 85.82 -1.83

Дальнее зарубежье 12.10.2023 21:10

В Британию прибыла пара стратегических бомбардировщиков ВВС США

Пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США в четверг после трансатлантического перелета совершила посадку на авиабазе Фэрфорд в Англии, сообщила новостная служба Gloucestershire Live.

В сообщении говорится, что бомбардировщики прибыли "на фоне растущей глобальной нестабильности после эскалации на этой неделе израильско-палестинского конфликта".

Американские бомбардировщики вылетели с авиабазы Дайс в штате Техас и в районе 16:00 по местному времени (20:00 Баку) совершили посадку в графстве Глостершир.

Как отмечает издание, ожидается, что в ближайшие дни на авиабазу Фэрфорд могут прибыть еще два бомбардировщика B-1B Lancer.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, США, БОМБАРДИРОВЩИКИ, ПРИБЫТИЕ


Похожие новости


США перебрасывают в Великобританию группу стратегических бомбардировщиков В-1B Сунак и Байден обсудили усиление НАТО, вступление в альянс Швеции В Великобританию прибыли еще два стратегических бомбардировщика ВВС США Байден посетит Великобританию и Ирландию Байден на следующей неделе посетит Великобританию и Ирландию Авианосец ВМС США прибыл в Великобританию ФБР и MI5 заявили об угрозе промышленного шпионажа и кибератак со стороны КНР Великобритания, США, Япония и Канада намерены ввести запрет на импорт золота из РФ Блинкен обсудил с главой МИД Великобритании ситуацию с Украиной и усилия по установлению диалога с РФ - госдеп Британский суд рассмотрит апелляцию США на запрет экстрадиции Ассанжа в США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az