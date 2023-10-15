Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Ханкенди

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ханкенди (Карабахский регион страны). Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана. Алиев также выступил с речью после поднятия флага Азербайджана в Ханкенди. А.Азизов

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