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Карабах 15.10.2023 14:48

Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Ханкенди

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ханкенди (Карабахский регион страны).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Алиев также выступил с речью после поднятия флага Азербайджана в Ханкенди.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ХАНКЕНДИ, ФЛАГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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