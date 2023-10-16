Bank of Baku увеличил за 9 мес. активы на 16%, прибыль - сократил на 21%

Азербайджанский "Bank of Baku" увеличил в январе-сентябре 2023 года активы на 16,4% - до 816,529 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель на 30 сентября 2023 года составил 643,085 млн манатов (рост на 11,3% по сравнению с показателем на конец 2022г - ИФ). При этом портфель по потребительским кредитам равен 452,386 млн манатов (рост на 13,6%), бизнес-кредитам – 157,760 млн манатов (рост на 2%), операциям с недвижимостью – 32,938 млн манатов (рост на 33,2%).
Обязательства банка равны 678,711 млн манатов (рост на 17,3%). Депозиты в банке составляют 451,781 млн манатов (рост на 23,6%), в том числе вклады населения – 423,485 млн манатов (рост на 28,3%).
Капитал банка на конец сентября 2023 года равен 137 млн 818,35 тыс. манатов (рост на 12,2%), уставный капитал - 52,87 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности в январе-сентябре 2023 года составила 24,317 млн манатов (спад на 21%).
Bank of Baku создан в 1994 году.
Р.Ахмедов
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