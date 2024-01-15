PASHA Bank увеличил в 2023г активы на 1,5%, прибыль – на 33%

Азербайджанский "PASHA Bank" увеличил в 2023 году активы на 1,5% - до 8 млрд 651,371 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 31 декабря составляет 2 млрд 835,443 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 3,9% - ИФ). При этом банк не стал публиковать структуру кредитного портфеля.

Обязательства банка равны 7 млрд 814,178 млн манатов (спад на 0,5%). Депозиты в банке оцениваются в 6 млрд 935,175 млн манатов (спад на 1%), в том числе вклады населения – 1 млрд 633,931 млн манатов (рост на 4,1%).

Капитал банка равен 837,192 млн манатов (рост на 26,3%), уставный капитал - 354,512 млн манатов (не изменился).

PASHA Bank завершил 2023 год с чистой прибылью в размере 199,203 млн манатов (рост на 33,3% по сравнению с 2022 годом - ИФ).

ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и входит в топ-3 банков страны по объему активов. Банк входит в структуру PASHA Holding.

Р.Ахмедов