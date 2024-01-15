PASHA Bank увеличил в 2023г активы на 1,5%, прибыль – на 33%

Азербайджанский "PASHA Bank" увеличил в 2023 году активы на 1,5% - до 8 млрд 651,371 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 31 декабря составляет 2 млрд 835,443 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 3,9% - ИФ). При этом банк не стал публиковать структуру кредитного портфеля.
Обязательства банка равны 7 млрд 814,178 млн манатов (спад на 0,5%). Депозиты в банке оцениваются в 6 млрд 935,175 млн манатов (спад на 1%), в том числе вклады населения – 1 млрд 633,931 млн манатов (рост на 4,1%).
Капитал банка равен 837,192 млн манатов (рост на 26,3%), уставный капитал - 354,512 млн манатов (не изменился).
PASHA Bank завершил 2023 год с чистой прибылью в размере 199,203 млн манатов (рост на 33,3% по сравнению с 2022 годом - ИФ).
ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и входит в топ-3 банков страны по объему активов. Банк входит в структуру PASHA Holding.
Р.Ахмедов
Глава Минэкономики Азербайджана обсудит COP в Давосе
Азербайджан не признает выборы в Тайване, выступает против вмешательства по внутренние дела Китая – МИД
Пашинян: Армения готова предоставить Азербайджану дорогу в Нахчыван на тех же условиях, что и Иран
Алиев принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса Погранслужбы
СГБ Азербайджана выявила транснациональную ОПГ, занимающуюся подделкой документов Украины
Обильный снегопад не повлилял на работу бакинского аэропорта
Власти Азербайджана направят 9 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль Нахчывана
Служба энергетики НАР направит 1,1 млн манатов на закупку 6 трансформаторов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
КНДР подтвердила успешный запуск гиперзвуковой ракеты
Высокопоставленные дипломаты Южной Кореи, США и Японии осудили запуск гиперзвуковой ракеты КНДР
США сбили выпущенную по американскому эсминцу ракету в Красном море
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на IBM QRadar
AccessBank объявляет тендер на оказание услуг по организации поездок
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы