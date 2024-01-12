AFB Bank сократил в 2023г прибыль на 29,7%

Азербайджанский «AFB Bank» в 2023 году увеличил активы на 17,1% - до 330 млн 667,57 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель на 31 декабря равен 180 млн 50,33 тыс. манатов (рост на 5,4% по сравнению с показателем на 31 декабря 2022 года - ИФ), в том числе потребительские кредиты - 22 млн 6,87 тыс. манатов (рост на 15,3%), бизнес-кредиты - 96 млн 225,38 тыс. манатов (спад на 5,4%), кредиты на недвижимость - 61 млн 818,08 тыс. манатов (рост на 23,4%).
Обязательства банка составляют 249 млн 998,37 тыс. манатов (рост на 25,7%). Депозиты в банке равны 168 млн 256,29 тыс. манатов (рост на 44,8%), в частности вклады физических лиц - 73 млн 245,49 тыс. манатов (рост в 2,4 раза).
Капитал банка равен 80 млн 669,2 тыс. манатов (спад на 3,4%), уставный капитал - 70 млн 393,455 тыс. манатов (не изменился).
Чистая прибыль AFB Bank по итогам деятельности за 2023 год составила 7,652 млн манатов (спад по сравнению с 2022 годом на 29,7% - ИФ).
AFB Bank получил лицензию на банковскую деятельность 28 ноября 2008 года. Акционерами банка являются три физических лица.
Р.Ахмедов
Власти Азербайджана отбирают подрядчиков для строительства 60 жилых домов в Агдаме
В Гааге прошло I процедурное заседание в рамках арбитража Баку против Еревана за незаконную эксплуатацию энергетических ресурсов в Карабахе и В.Зангезуре
Мирзоев назначен замминистра обороны Азербайджана – командующим Сухопутными войсками
AMU направит 421,7 тыс. манатов на текущий ремонт 2 этажей учебного центр
В Азербайджане в 2023г в рамках механизма возврата по НДС населению вернули 154 млн манатов
Турпоток в Израиль в 2023 году оказался ниже прогнозов из-за конфликта с Палестиной
Власти Азербайджана направят 9 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль Нахчывана
Служба энергетики НАР направит 1,1 млн манатов на закупку 6 трансформаторов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
Британское управление морских торговых операций сообщило об очередном инциденте в Красном море
США предпримут новые операции против хуситов в случае продолжения их атак
ЕС рассматривает возможность участия в операции против хуситов
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на оказание услуг по организации поездок
Реализуйте свои планы с кредитом до 50 000 AZN
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены дипломом I степени международной научно-практической конференции
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы