AFB Bank сократил в 2023г прибыль на 29,7%

Азербайджанский «AFB Bank» в 2023 году увеличил активы на 17,1% - до 330 млн 667,57 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 31 декабря равен 180 млн 50,33 тыс. манатов (рост на 5,4% по сравнению с показателем на 31 декабря 2022 года - ИФ), в том числе потребительские кредиты - 22 млн 6,87 тыс. манатов (рост на 15,3%), бизнес-кредиты - 96 млн 225,38 тыс. манатов (спад на 5,4%), кредиты на недвижимость - 61 млн 818,08 тыс. манатов (рост на 23,4%).

Обязательства банка составляют 249 млн 998,37 тыс. манатов (рост на 25,7%). Депозиты в банке равны 168 млн 256,29 тыс. манатов (рост на 44,8%), в частности вклады физических лиц - 73 млн 245,49 тыс. манатов (рост в 2,4 раза).

Капитал банка равен 80 млн 669,2 тыс. манатов (спад на 3,4%), уставный капитал - 70 млн 393,455 тыс. манатов (не изменился).

Чистая прибыль AFB Bank по итогам деятельности за 2023 год составила 7,652 млн манатов (спад по сравнению с 2022 годом на 29,7% - ИФ).

AFB Bank получил лицензию на банковскую деятельность 28 ноября 2008 года. Акционерами банка являются три физических лица.

Р.Ахмедов