Azer-Turk Bank увеличил в 2023г активы на 3%, прибыль – на 27%

Азербайджано-турецкий "Azer-Turk Bank" увеличил в 2023 году активы на 3,1% - до 995,536 млн манатов, сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на финансовый отчет банка.
Кредитный портфель банка на 31 декабря 2023 года составил 447,399 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 39% - ИФ). При этом портфель по потребительским кредитам оценивается в 229,304 млн манатов (рост на 59,8%), по бизнес-кредитам – 47,305 млн манатов (рост на 34,2%), по операциям с недвижимостью – 170,79 млн манатов (рост на 49,4%).
Обязательства банка равны 911,032 млн манатов (рост на 1,7%). Депозитный портфель составляет 484,586 млн манатов (рост на 25,9%), в том числе вклады физических лиц – 214,432 млн манатов (рост на 6,6%).
Капитал банка равен 84,504 млн манатов (рост на 22,2%), уставный капитал - 50 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам 2023 года составила 14,041 млн манатов (рост на 27,4% по сравнению с 2022г - ИФ).
Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года. Основным акционером является Госслужба по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigorta" и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни "Qala Heyat Sigorta".
Р.Ахмедов
Власти Азербайджана отбирают подрядчиков для строительства 60 жилых домов в Агдаме
В Гааге прошло I процедурное заседание в рамках арбитража Баку против Еревана за незаконную эксплуатацию энергетических ресурсов в Карабахе и В.Зангезуре
Мирзоев назначен замминистра обороны Азербайджана – командующим Сухопутными войсками
AMU направит 421,7 тыс. манатов на текущий ремонт 2 этажей учебного центр
В Азербайджане в 2023г в рамках механизма возврата по НДС населению вернули 154 млн манатов
Турпоток в Израиль в 2023 году оказался ниже прогнозов из-за конфликта с Палестиной
Власти Азербайджана направят 9 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль Нахчывана
Служба энергетики НАР направит 1,1 млн манатов на закупку 6 трансформаторов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
Британское управление морских торговых операций сообщило об очередном инциденте в Красном море
США предпримут новые операции против хуситов в случае продолжения их атак
ЕС рассматривает возможность участия в операции против хуситов
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на оказание услуг по организации поездок
Реализуйте свои планы с кредитом до 50 000 AZN
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены дипломом I степени международной научно-практической конференции
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы