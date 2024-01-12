Azer-Turk Bank увеличил в 2023г активы на 3%, прибыль – на 27%

Азербайджано-турецкий "Azer-Turk Bank" увеличил в 2023 году активы на 3,1% - до 995,536 млн манатов, сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на финансовый отчет банка.

Кредитный портфель банка на 31 декабря 2023 года составил 447,399 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 39% - ИФ). При этом портфель по потребительским кредитам оценивается в 229,304 млн манатов (рост на 59,8%), по бизнес-кредитам – 47,305 млн манатов (рост на 34,2%), по операциям с недвижимостью – 170,79 млн манатов (рост на 49,4%).

Обязательства банка равны 911,032 млн манатов (рост на 1,7%). Депозитный портфель составляет 484,586 млн манатов (рост на 25,9%), в том числе вклады физических лиц – 214,432 млн манатов (рост на 6,6%).

Капитал банка равен 84,504 млн манатов (рост на 22,2%), уставный капитал - 50 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам 2023 года составила 14,041 млн манатов (рост на 27,4% по сравнению с 2022г - ИФ).

Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года. Основным акционером является Госслужба по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigorta" и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни "Qala Heyat Sigorta".

Р.Ахмедов