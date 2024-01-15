AccessBank увеличил в 2023г активы на 19%, прибыль – в 2,6 раза

Азербайджанский "AccessBank" увеличил в 2023 году активы на 19,1% - до 1 млрд 392,287 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 31 декабря 2023 года равен 1 млрд 13,765 млн манатов (рост на 24,6%). При этом потребительские кредиты оцениваются в 227,537 млн манатов (рост на 30,6%), бизнес-кредиты – 780,045 млн манатов (рост на 23%).
Обязательства банка оцениваются в 1 млрд 255,172 млн манатов (рост на 18,8%). Депозитный портфель банка равен 1 млрд 51,575 млн манатов (рост на 22,2%). При этом вклады физических лиц составили 842,466 млн манатов (рост на 17,2%).
Капитал банка на конец 2023 года равен 137,115 млн манатов (рост на 21,6%), уставный капитал – 270,107 млн манатов (не изменился).
Банк завершил 2023 год с чистой прибылью в размере 39,838 млн манатов (рост в 2,6 раза по сравнению с показателем 2022 года - ИФ).
AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года, и является 8 банком страны по размеру активов. Все акционеры банка - иностранные банки и финансовые институты. Крупнейшими акционерами являются Азиатский банк развития (доля 20,33%), Европейский инвестиционный банк (17,76%), Международная финансовая корпорация (15,86%).
Р.Ахмедов
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