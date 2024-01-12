VTB Bank (Azerbaijan) сократил в 2023г прибыль на 10,9%

ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" увеличил в 2023 году активы на 4,8% - до 249,9 млн манатов.
По данным отчетности за IV квартала 2023 года, опубликованной на сайте банка, кредитный портфель банка в отчетном году увеличился на 17,1% - до 187,12 млн манатов. Портфель банка по потребительскому кредитованию составил 74,8 млн манатов (рост на 6,2%), по бизнес-кредитам – 64,551 млн манатов (рост на 28,6%), по операциям с недвижимостью – 47,769 млн манатов (рост на 22%).
Обязательства банка составляют 158,845 млн манатов (рост на 0,4%). Депозитный портфель оценивается в 89,351 млн манатов (спад на 5,8%), в том числе вклады физических лиц – 65,305 млн манатов (рост на 2,4%).
Капитал банка на конец 2023 года составил 91,055 млн манатов (рост на 13,5%), уставный капитал - 315,815 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" по итогам деятельности в 2023 году составила 10,608 млн манатов (спад на 10,9%). При этом суммарный нераспределенный убыток банка на начало 2024 года оценивается в 226,225 млн манатов.
Центральный банк Азербайджана в ноябре 2008 года одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.
Р.Ахмедов
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