Rabitabank увеличил в 2023г активы на 19%, прибыль – на 17%

Азербайджанский Rabitabank увеличил в 2023 году активы на 19,2% - до 1 млрд 138,45 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 31 декабря 2023 года составил 721,159 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 18% - ИФ). При этом объем потребительских кредитов оценивается в 239,634 млн манатов (рост на 16,5%), бизнес-кредитов – 345,405 млн манатов (рост на 13,1%), кредитования операций с недвижимостью – 136,12 млн манатов (рост на 36,3%).

Обязательства банка равны 1 млрд 22,098 млн манатов (рост на 21,2%).

Депозиты в банке составили 753,824 млн манатов (рост на 24,2%), в том числе вклады физических лиц – 445,386 млн манатов (рост на 40,5%).

Капитал банка на конец 2023 года равен 116,352 млн манатов (рост на 4,2%), уставный капитал – 101,3 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам 2023 года составила 13,061 млн манатов (рост на 16,8% по сравнению с 2022г - ИФ).

ОАО «Rabitabank» создано в 1993 году и входит в топ-10 банков Азербайджана по объему активов.

Р.Ахмедов