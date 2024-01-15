Rabitabank увеличил в 2023г активы на 19%, прибыль – на 17%

Азербайджанский Rabitabank увеличил в 2023 году активы на 19,2% - до 1 млрд 138,45 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
Кредитный портфель банка на 31 декабря 2023 года составил 721,159 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 18% - ИФ). При этом объем потребительских кредитов оценивается в 239,634 млн манатов (рост на 16,5%), бизнес-кредитов – 345,405 млн манатов (рост на 13,1%), кредитования операций с недвижимостью – 136,12 млн манатов (рост на 36,3%).
Обязательства банка равны 1 млрд 22,098 млн манатов (рост на 21,2%).
Депозиты в банке составили 753,824 млн манатов (рост на 24,2%), в том числе вклады физических лиц – 445,386 млн манатов (рост на 40,5%).
Капитал банка на конец 2023 года равен 116,352 млн манатов (рост на 4,2%), уставный капитал – 101,3 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам 2023 года составила 13,061 млн манатов (рост на 16,8% по сравнению с 2022г - ИФ).
ОАО «Rabitabank» создано в 1993 году и входит в топ-10 банков Азербайджана по объему активов.
Р.Ахмедов
Глава Минэкономики Азербайджана обсудит COP в Давосе
Азербайджан не признает выборы в Тайване, выступает против вмешательства по внутренние дела Китая – МИД
Пашинян: Армения готова предоставить Азербайджану дорогу в Нахчыван на тех же условиях, что и Иран
Алиев принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса Погранслужбы
СГБ Азербайджана выявила транснациональную ОПГ, занимающуюся подделкой документов Украины
Обильный снегопад не повлилял на работу бакинского аэропорта
Власти Азербайджана направят 9 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль Нахчывана
Служба энергетики НАР направит 1,1 млн манатов на закупку 6 трансформаторов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
КНДР подтвердила успешный запуск гиперзвуковой ракеты
Высокопоставленные дипломаты Южной Кореи, США и Японии осудили запуск гиперзвуковой ракеты КНДР
США сбили выпущенную по американскому эсминцу ракету в Красном море
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на IBM QRadar
AccessBank объявляет тендер на оказание услуг по организации поездок
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы