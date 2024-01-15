Unibank увеличил в 2023г активы на 10%

Азербайджанский "Unibank" увеличил в 2023 году активы на 10,4% - до 1 млрд 590,659 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 31 декабря 2023 года равен 1 млрд 47,741 млн манатов (рост на 17,8% по сравнению с показателем на конец 2022г - ИФ). При этом на долю потребительских кредитов пришлось 627,606 млн манатов (рост на 14,7%), на бизнес-кредиты – 329,397 млн манатов (рост на 20%), по операциям с недвижимостью – 90,738 млн манатов (рост на 33,3%).
Обязательства банка оцениваются в 1 млрд 441,83 млн манатов (рост на 8,6%). Депозиты в банке составили 1 млрд 215,892 млн манатов (рост на 22,8%), в том числе вклады населения – 941,28 млн манатов (рост на 22%).
Капитал банка на конец 2023 года равен 148,83 млн манатов (рост на 31,2%), уставный капитал - 138,2 млн манатов (без изменений).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности в 2023 году составила 32,931 млн манатов (рост в 59 раз по сравнению с 2022 годом – ИФ).
Unibank создан в октябре 2002 года и является 6 банком Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются 7 физических лиц. Основным акционером банка является Эльдар Гарибов (доля в капитале 94,0763%).
Р.Ахмедов
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