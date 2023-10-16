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Финансы 16.10.2023 11:45

Активы ASB продолжают сокращаться, за 9 мес. спад составил 5,4%

Активы "Азербайджанского промышленного банка" (Azerbaycan Senaye Banki, ASB) на 30 сентября 2023 года составляют 707,507 млн манатов, что на 5,4% меньше показателя на конец 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Ежеквартальный спад активов ASB наблюдается с 2020 года.

При этом в структуре активов на 30 сентября 2023г наибольший объем имеют депозиты в финансовых институтах, включая банки – 391,779 млн манатов (спад на 3%).

Кредитный портфель банка равен 243,707 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 0,9% - ИФ).

Обязательства банка на начало октября составляют 594,229 млн манатов (спад на 6,8%).

Депозитный портфель в банке на конец отчетного периода составляет 438,776 млн манатов (спад на 2,4%), в том числе вклады населения – 301,772 млн манатов (спад на 14,6%).

Капитал банка равен 113,278 млн манатов (рост на 2,9%), уставный капитал - 60 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль ASB по итогам деятельности за 9 месяцев составила 3 млн 480,92 тыс. манатов (спад на 34,2% по сравнению с показателем января-сентября 2022 года -ИФ).

ОАО "Азербайджанский промышленный банк" создан в 1996 году.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАНК, ПОКАЗАТЕЛИ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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