Активы ASB продолжают сокращаться, за 9 мес. спад составил 5,4%

Активы "Азербайджанского промышленного банка" (Azerbaycan Senaye Banki, ASB) на 30 сентября 2023 года составляют 707,507 млн манатов, что на 5,4% меньше показателя на конец 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Ежеквартальный спад активов ASB наблюдается с 2020 года.
При этом в структуре активов на 30 сентября 2023г наибольший объем имеют депозиты в финансовых институтах, включая банки – 391,779 млн манатов (спад на 3%).
Кредитный портфель банка равен 243,707 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 0,9% - ИФ).
Обязательства банка на начало октября составляют 594,229 млн манатов (спад на 6,8%).
Депозитный портфель в банке на конец отчетного периода составляет 438,776 млн манатов (спад на 2,4%), в том числе вклады населения – 301,772 млн манатов (спад на 14,6%).
Капитал банка равен 113,278 млн манатов (рост на 2,9%), уставный капитал - 60 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль ASB по итогам деятельности за 9 месяцев составила 3 млн 480,92 тыс. манатов (спад на 34,2% по сравнению с показателем января-сентября 2022 года -ИФ).
ОАО "Азербайджанский промышленный банк" создан в 1996 году.
Р.Ахмедов
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