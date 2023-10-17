Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7931 RUR   0.0174 GBR   2.0736 TRY   0.0609

Цена на нефть

16.10 $/bbl +/- WTI 86.66 -1.03 Brent 89.65 -1.24

Финансы 17.10.2023 17:35

Naxcivanbank за 9 месяцев сократил активы почти на 13%, прибыль - на 9%

Единственный региональный банк в Азербайджане - ОАО "Naxcivanbank" - в январе-сентябре 2023 года сократил активы на 12,7% - до 302 млн 481,98 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на конец сентября 2023 года составил 202,501 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022г на 16,6% - ИФ).

Обязательства банка равны 191 млн 946,69 тыс. манатов (спад на 18,1%). Депозиты в банке оцениваются в 103,564 млн манатов (спад на 33,4%), в том числе вклады населения – 6,516 млн манатов (спад на 37,2%).

Капитал банка равен 110 млн 535,29 тыс. манатов (спад на 1,5%), уставный капитал - 94 млн манатов (без изменений).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности 9 месяцев 2023 года составила 11 млн 359,68 тыс. манатов, что на 8,7% меньше показателя аналогичного периода 2022 года.

Naxcivanbank лицензию на деятельность получил в августе 2008 года, является единственным региональным банком страны. Акционерами банка являются физические лица.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


Похожие новости


Yapi Kredi Bank Azerbaijan сократил за 9 мес. активы на 4% AFB Bank увеличил за 9 месяцев активы на 8%, прибыль - сократил 1,8 раза ABB сократил за 9 месяцев активы на 18,5%, прибыль - увеличил на 19,5% Бакинский филиал Bank Melli Iran сократил за 9 месяцев активы почти на 18%, прибыль - удвоил Unibank увеличил в I полугодии активы на 8,3%, прибыль - почти в 12р Bank Avrasiya сократил в I полугодии активы на 8%, увеличил прибыль в 14р AFB Bank увеличил в I полугодии активы на 4,4%, сократил прибыль на 36,7% Ziraat Bank Azerbaycan увеличил в I полугодии активы почти на 27%, прибыль - на 8,4% Muganbank сократил в I полугодии активы почти на 10%, убытки превысили 2,3 млн манатов Bank BTB в I полугодии увеличил активы на 2%, вышел на прибыль

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az