Naxcivanbank за 9 месяцев сократил активы почти на 13%, прибыль - на 9%

Единственный региональный банк в Азербайджане - ОАО "Naxcivanbank" - в январе-сентябре 2023 года сократил активы на 12,7% - до 302 млн 481,98 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель на конец сентября 2023 года составил 202,501 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022г на 16,6% - ИФ).
Обязательства банка равны 191 млн 946,69 тыс. манатов (спад на 18,1%). Депозиты в банке оцениваются в 103,564 млн манатов (спад на 33,4%), в том числе вклады населения – 6,516 млн манатов (спад на 37,2%).
Капитал банка равен 110 млн 535,29 тыс. манатов (спад на 1,5%), уставный капитал - 94 млн манатов (без изменений).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности 9 месяцев 2023 года составила 11 млн 359,68 тыс. манатов, что на 8,7% меньше показателя аналогичного периода 2022 года.
Naxcivanbank лицензию на деятельность получил в августе 2008 года, является единственным региональным банком страны. Акционерами банка являются физические лица.
Х.Насирзаде
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