Казахстан сохранит транспортный налог - Минэкономики

Налог на транспорт не будут отменять в Казахстане, сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров.
"Уже транспортной налог не обсуждается, он остается", - сказал Куантыров журналистам в кулуарах нижней палаты парламента в среду.
Ранее власти Казахстана рассматривали возможность перенести транспортный налог в стоимость акциза на бензин с 2025 года, при том что стоимость бензина должна вырасти в связи с переходом в 2025 году на общий рынок нефтепродуктов в рамках Евразийского экономического союза.
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