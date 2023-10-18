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Транспорт и связь 18.10.2023 18:42

Казахстан сохранит транспортный налог - Минэкономики

Налог на транспорт не будут отменять в Казахстане, сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

"Уже транспортной налог не обсуждается, он остается", - сказал Куантыров журналистам в кулуарах нижней палаты парламента в среду.

Ранее власти Казахстана рассматривали возможность перенести транспортный налог в стоимость акциза на бензин с 2025 года, при том что стоимость бензина должна вырасти в связи с переходом в 2025 году на общий рынок нефтепродуктов в рамках Евразийского экономического союза.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТРАНСПОРТ, НАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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