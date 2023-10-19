Четверть жилых домов в секторе Газа разрушены или повреждены в ходе конфликта Израиля и ХАМАС - ООН

Более 98 тыс. жилых зданий в секторе Газа подверглись разрушению или повреждению в результате противостояния Израиля и ХАМАС, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Общее количество разрушенных или поврежденных единиц жилья (а именно 98024) составляет примерно 25% всех жилых домов в секторе Газа", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте УКГВ ООН.

Подчеркивается, что данная оценка повреждений неполная, так как доступ к некоторым районам сектора Газа, пострадавшим от взрывов, затруднен.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС. Израильская армия регулярно наносит авиаудары по сектору Газа. Кроме того, военные готовятся к проведению там наземной операции.

По данным ООН, в ходе противостояния Израиля и ХАМАС в секторе Газа погибли почти 3,5 тыс. человек, 853 из них - дети.

В Израиле погибли примерно 1,4 тыс. человек, включая иностранных граждан.