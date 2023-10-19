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КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа откроется в пятницу для доставки гумпомощи

КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа будет открыт с пятницы для доставки гуманитарной помощи жителям анклава, сообщают местные СМИ.

Этот КПП - единственная дорога в сектор Газа, которую не контролирует Израиль.

"Аль-Арабийя" в свою очередь отмечает, что со стороны Египта у КПП скопились сотни грузовиков с помощью для населения сектора.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что пять их грузовиков с медикаментами готовы отправиться в сектор Газа.

Тем временем заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс заявил, что для удовлетворения потребностей жителей сектора Газа потребуется отправлять в день 100 грузовиков через КПП "Рафах".

Накануне в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщили, что Израиль не будет препятствовать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта, но не позволит доставлять ее с израильской территории, пока группировка ХАМАС не освободит пленных. До этого президент США Джо Байден заявил, что Израиль согласился "как можно скорее" обеспечить поставки помощи в сектор Газа.

Позднее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Байден в телефонном разговоре договорились о доставке гумпомощи в сектор Газа через КПП "Рафах".

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Тэги: ЕГИПЕТ, ГАЗА, ГРАНИЦА, ОТКРЫТИЕ


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