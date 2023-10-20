ХАМАС сообщил об освобождении двух заложниц - гражданок США

Боевики палестинского движения ХАМАС в социальных сетях сообщили, что из гуманитарных соображений отпустили двух американских заложниц.

"Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС - ИФ) по гуманитарным соображениям освободили из плена двух американских гражданок (мать и дочь)", - говорится в сообщении ХАМАС.

Представители властей Израиля подтвердили в эфире израильских телеканалов Channel 13 News и Kan информацию об освобождении гражданок США. Их передали представителям Красного креста.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.

Накануне стало известно, что боевики ХАМАС удерживают в плену в секторе Газа по меньшей мере 200 человек.