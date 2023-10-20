Байрамов рассказал послам стран ЕС в Азербайджане о перспективах мирного процесса между Баку и Ереваном

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел встречу с послами стран ЕС, аккредитованных в республике.
«На встрече обсуждались текущая ситуация и перспективы отношений Азербайджана со странами ЕС, ситуация на Южном Кавказе после антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном (в сентябре 2023г – ИФ), перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном», - сообщает МИД Азербайджана.
Глава МИД подчеркнул, что антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном 19-20 сентября, являлись легитимными и важны для мира и стабильности на Южном Кавказе.
Байрамов добавил, что Азербайджан после антитеррористических мероприятий организовал визит двух миссий ООН в Карабахский регион, тогда как самопровозглашенный режим ранее в течение 30 лет не создавал условий для визита в Карабах ни для одной из структур ООН.
«Глава МИД подчеркнул, что сегодня в регионе создана уникальная историческая возможность для мира», - отмечает МИД.
Р.Ахмедов
Ведущие банки США сократили порядка 20 тыс. рабочих мест с начала 2023 года
SolarEdge ухудшила оценку выручки в III кв. из-за снижения спроса на солнечные панели в Европе
Schlumberger в III кв. увеличила выручку на 11%, чуть слабее прогнозов
В Азербайджане 8-12 ноября будут нерабочими
АИКГФ предлагает гражданам Азербайджана в аренду еще 171 квартиру с правом выкупа
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в рамках 4 программ превысили 100 млрд манатов
Власти Азербайджана в 2024г направят около 250 млн манатов на развитие Нахчывана
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
Финские следователи не исключают причастности китайского судна к повреждению газопровода Balticconnector
Конгресс не сможет заняться запросом Байдена о допфинансировании, пока Палата представителей не изберет спикера
Французские военные покинут Нигер до конца года, подтверждает командование сил в Сахеле
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank продолжает поддерживать индивидуальных предпринимателей
Депозитные ячейки от Yelo Bank для сохранности ваших ценностей
Компания Azerconnect удостоена престижной награды Stevie®Awards
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире