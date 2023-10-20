Байрамов рассказал послам стран ЕС в Азербайджане о перспективах мирного процесса между Баку и Ереваном

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел встречу с послами стран ЕС, аккредитованных в республике.

«На встрече обсуждались текущая ситуация и перспективы отношений Азербайджана со странами ЕС, ситуация на Южном Кавказе после антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном (в сентябре 2023г – ИФ), перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном», - сообщает МИД Азербайджана.

Глава МИД подчеркнул, что антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном 19-20 сентября, являлись легитимными и важны для мира и стабильности на Южном Кавказе.

Байрамов добавил, что Азербайджан после антитеррористических мероприятий организовал визит двух миссий ООН в Карабахский регион, тогда как самопровозглашенный режим ранее в течение 30 лет не создавал условий для визита в Карабах ни для одной из структур ООН.

«Глава МИД подчеркнул, что сегодня в регионе создана уникальная историческая возможность для мира», - отмечает МИД.

Р.Ахмедов