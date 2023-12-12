Баку призвал ЕС воздержаться от действий, которые могут навредить процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Баку призывает все институты и государства ЕС оказать конструктивную поддержку или, по крайней мере, воздержаться от действий, которые могут навредить процессу нормализации отношений с Арменией, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Позиция Азербайджана в процессе нормализации отношений с Арменией на основе международного права является принципиальной и последовательной. Наша решимость продолжать этот процесс, инициированный Азербайджаном и активно продвигающийся на протяжении последних трех лет, непоколебима», - сказал Байрамов на встрече министров иностранных дел «Восточное партнерство» в Брюсселе в понедельник.

По его словам, после деоккупации Азербайджаном своих территорий «открылось историческое окно возможностей» для нормализации отношений между Баку и Ереваном. «Взаимное признание и уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга – единственный путь к устойчивому миру, стабильности и процветанию на Южном Кавказе», - сказал министр.

Байрамов в связи с этим призвал все институты и государства ЕС «оказать конструктивную поддержку или, по крайней мере, воздержаться от действий, которые могут нанести вред этому важному процессу нормализации, как это, наблюдалось в контексте отмененной встречи лидеров в Гранаде (в октябре 2023 года – ИФ)».

«Мы сожалеем об этом, поскольку этот процесс мог быть полезен для сближения позиций сторон», - подчеркнул министр.

Байрамов добавил, что Азербайджан всесторонне и открыто выразил свою справедливую обеспокоенность в связи с попытками отдельных стран сорвать мирный процесс. «Однако, во многих случаях мы все еще являемся свидетелями неконструктивных шагов», - отметил министр.

«Что касается мониторинговой миссии ЕС в Армении, то первоначальные обещания не были выполнены, соглашение нарушено, а мандат был произвольно расширен. Эта миссия не смогла достичь заявленных целей по содействию региональной стабильности и доверию между Арменией и Азербайджаном. Напротив, эта миссия широко используется как инструмент пропаганды против Азербайджана», - заявил глава МИД.

По его словам, выдвигаются инициативы, которые еще больше дестабилизируют ситуацию, например, вооружение Армении, в том числе, посредством стран ЕС. «Подобные инициативы имеют неизбежные негативные последствия для авторитета ЕС как беспристрастного посредника и для усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в целом. Вооружение одного партнера против другого никоим образом не может соответствовать декларируемым целям Восточного партнерства», - сказал Байрамов.

Министр еще раз призвал все стороны не навредить нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. «Мы все должны работать вместе, основываясь на европейском опыте, чтобы превратить Южный Кавказ из зоны конфликта в зону сотрудничества. Мы подтверждаем наше предложение равного и справедливого мира Армении и призываем работать на двусторонней основе или при посредничестве любой беспристрастной и нейтральной третьей стороны. Мы ожидаем от Армении ответной искренности. Преимущества мира и добрососедства не должны приноситься в жертву каким-то недальновидным геополитическим манипуляциям», - заключил Байрамов.

Б.Рустамбеков