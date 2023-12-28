Баку будет вести переговоры с ЕС по соглашению о стратегическом партнерстве до тех пор, пока не будут учтены все интересы Азербайджана – глава МИД Азербайджана

Баку заинтересован в завершении переговоров с ЕС по соглашению о стратегическом партнерстве, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
«Наша цель – согласовать оставшуюся часть документа. Большая часть документа согласована, открытыми остаются некоторые вопросы, касающиеся торгово-экономических отношений», - сказал Байрамов на пресс-конференции в четверг, посвященной итогам 2023 года.
По его словам, позиция Баку в отношениях с ЕС, в том числе в формате «Восточного партнерства», всегда была последовательной.
«Наши планы, амбиции и ожидания всегда были направлены на взаимное и равноправное развитие. Мы никогда не ставили целью заключить соглашение во чтобы то ни стало, любой ценой. Поэтому переговоры с ЕС будут вестись до того момента, пока это будет полностью отвечать интересам Азербайджана. У Азербайджана имеются легитимные ожидания», - отметил он.
Соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС включает 4 блока. В настоящее время открытыми остаются некоторые вопросы по торгово-экономической части. Баку ранее сообщал, что текст соглашения согласован на 90%.
14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Х.Насирзаде
Eni начала поставку газа на первый плавучий СПГ завод в Конго в рамках проекта с ЛУКОЙЛом
Экспорт смартфонов из стран ЕС в Азербайджан приблизился к 80 млн евро
SOCAR-ın strukturunda “SOCAR Green” MMC şirkəti təsis edilib
AMADA в 2023 году приняла решение о санкциях за 7 нарушений антидопинговых правил
Apple возобновляет продажи двух моделей «умных» часов, приостановленные ранее по решению ITC
Мировой рынок ПК вырастет на 8% в 2024г на фоне интеграции с ИИ - Canalys
ГААД получит 1,2 млн манатов на капремонт автодороги в Гусарском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на капремонт автодороги в Гейчайском районе
Посол Израиля не вернется в Анкару, пока Эрдоган президент Турции - глава МИД
New York Times подала в суд на Microsoft и OpenAI за незаконное использование ее материалов в ИИ
Шторм в Великобритании повредил дома и нарушил работу транспорта
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Владельцы Visa NeoKart заработают 24% КЭШБЭК во всех маркетах!
В Бакинской высшей школе нефти прошла информационная сессия по устойчивому развитию
AccessBank и BlueOrchard: новый этап развития с кредитом на $10 млн для поддержки малого бизнеса в Азербайджане
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности