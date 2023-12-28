Баку будет вести переговоры с ЕС по соглашению о стратегическом партнерстве до тех пор, пока не будут учтены все интересы Азербайджана – глава МИД Азербайджана

Баку заинтересован в завершении переговоров с ЕС по соглашению о стратегическом партнерстве, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Наша цель – согласовать оставшуюся часть документа. Большая часть документа согласована, открытыми остаются некоторые вопросы, касающиеся торгово-экономических отношений», - сказал Байрамов на пресс-конференции в четверг, посвященной итогам 2023 года.

По его словам, позиция Баку в отношениях с ЕС, в том числе в формате «Восточного партнерства», всегда была последовательной.

«Наши планы, амбиции и ожидания всегда были направлены на взаимное и равноправное развитие. Мы никогда не ставили целью заключить соглашение во чтобы то ни стало, любой ценой. Поэтому переговоры с ЕС будут вестись до того момента, пока это будет полностью отвечать интересам Азербайджана. У Азербайджана имеются легитимные ожидания», - отметил он.

Соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС включает 4 блока. В настоящее время открытыми остаются некоторые вопросы по торгово-экономической части. Баку ранее сообщал, что текст соглашения согласован на 90%.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Х.Насирзаде