В Каире пройдет «саммит мира» по Газе

Лидеры и главы МИД многих стран в субботу посетят саммит в египетском Каире, посвященный поиску путей решения конфликта между Израилем и ХАМАС.

Среди прочих, на " саммите мира" будут присутствовать президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава Палестинской администрации Махмуд Аббас. Также Каир посетят глава Евросовета Шарль Мишель, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, главы МИД Франции, Германии, Великобритании, Японии. Ожидается, что на встречу в верхах приедут и руководители многих арабских государств.

Целью саммита является деэскалация ситуации в секторе Газа, договоренность о режиме прекращения огня и поиск решения палестинского конфликта.

Встречу созвал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.