Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7978 RUR   0.0175 GBR   2.0628 TRY   0.0607

Цена на нефть

20.10 $/bbl +/- WTI 88.75 -0.62 Brent 92.16 -0.22

Дальнее зарубежье 22.10.2023 18:40

Израиль в случае войны против «Хезболлы» будет готов наносить удары и по Ирану - министр

Израильские военные в случае полномасштабных боевых действий против ливанской группировки "Хезболла" будут наносить удары и по поддерживающему ее Ирану, заявил министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат.

"Если мы поймем, что они намерены атаковать Израиль (используя "Хезболлу" - ИФ), то мы будем бить по голове этой змеи: по Ирану", - приводят его слова в воскресенье европейские СМИ.

Министр также заверил, что в случае войны с "Хезболлой" Израиль "сотрет эту группировку с лица земли".

В настоящее время израильские военные проводят масштабные операции против группировки ХАМАС в секторе Газа. Одновременно с этим периодически происходят перестрелки между Армией обороны Израиля и бойцами "Хезболлы" на границе Израиля с Ливаном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИРАН, УГРОЗЫ


Похожие новости


Иран призывает мусульманские страны ввести санкции против Израиля Аятолла Хаменеи предостерегает Израиль от жестких действий в Газе Иран заявил о готовности ХАМАС отпустить пленных при условии прекращения Израилем авиаударов по Газе В Иране считают, что США вовлечены в конфликт Израиля с ХАМАС Раиси видит риск эскалации, если Израиль продолжит атаковать Газу США допускают вмешательство Ирана в палестино-израильский конфликт, но предостерегают Тегеран от этого - Белый дом Президент Ирана и наследный принц Саудовской Аравии заявили о важности единства исламского мира Иран поддержал нападение ХАМАС на Израиль В КСИР уверены, что иранская гиперзвуковая ракета «Фаттах» способна преодолеть ПРО Израиля Израиль и США проведут серию масштабных военных учений

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az