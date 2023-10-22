Израиль в случае войны против «Хезболлы» будет готов наносить удары и по Ирану - министр

Израильские военные в случае полномасштабных боевых действий против ливанской группировки "Хезболла" будут наносить удары и по поддерживающему ее Ирану, заявил министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат.

"Если мы поймем, что они намерены атаковать Израиль (используя "Хезболлу" - ИФ), то мы будем бить по голове этой змеи: по Ирану", - приводят его слова в воскресенье европейские СМИ.

Министр также заверил, что в случае войны с "Хезболлой" Израиль "сотрет эту группировку с лица земли".

В настоящее время израильские военные проводят масштабные операции против группировки ХАМАС в секторе Газа. Одновременно с этим периодически происходят перестрелки между Армией обороны Израиля и бойцами "Хезболлы" на границе Израиля с Ливаном.