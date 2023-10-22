Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7978 RUR   0.0175 GBR   2.0628 TRY   0.0607

Цена на нефть

20.10 $/bbl +/- WTI 88.75 -0.62 Brent 92.16 -0.22

Дальнее зарубежье 22.10.2023 22:26

Госдеп распорядился об эвакуации части персонала из Ирака

Государственный департамент США в пятницу предписал некоторым сотрудникам покинуть представительства страны в Ираке в связи с возросшими угрозами безопасности, говорится в опубликованном в воскресенье на сайте ведомства сообщении.

"Государственный департамент распорядился (...) об отъезде некоторых сотрудников правительства США из посольства США в Багдаде и генконсульства США в Эрбиле в связи с возросшими угрозами безопасности персонала и интересов США", - заявили в госдепе.

Жителям США по-прежнему рекомендуется отказаться от поездок в Ирак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ИРАК, ПЕРСОНАЛ, ЭВАКУАЦИЯ


Похожие новости


Военная база США в иракском Курдистане подверглась атаке беспилотниками Блинкен и премьер Ирака подтвердили настрой на развитие отношений и укрепление партнерства Власти США запретили 14 иракским банкам проведение долларовых транзакций - WSJ Глава Пентагона Остин прибыл с необъявленным визитом в Ирак Байден предложил премьеру Ирака помощь в урегулировании политического кризиса США не намерены сокращать численность своих военных в Ираке США ожидают работы с новым правительством Ирака после его формирования - госдеп США продолжат оказывать поддержку иракским силам безопасности, но прекратят боевую миссию к 31 декабря 2021 года - совместное заявление США меняют характер военной миссии в Ираке, будут больше заниматься обучением персонала Байден и премьер Ирака собираются объявить о прекращении до конца года боевой миссии США на иракской территории

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az