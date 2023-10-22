Госдеп распорядился об эвакуации части персонала из Ирака

Государственный департамент США в пятницу предписал некоторым сотрудникам покинуть представительства страны в Ираке в связи с возросшими угрозами безопасности, говорится в опубликованном в воскресенье на сайте ведомства сообщении.

"Государственный департамент распорядился (...) об отъезде некоторых сотрудников правительства США из посольства США в Багдаде и генконсульства США в Эрбиле в связи с возросшими угрозами безопасности персонала и интересов США", - заявили в госдепе.

Жителям США по-прежнему рекомендуется отказаться от поездок в Ирак.