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Дальнее зарубежье 27.10.2023 15:03

Польские специалисты ремонтируют на Украине поврежденную бронетехнику

"Польская группа вооружений" отправила на Украину специалистов, которые занимаются ремонтом военной техники, поставленной из Польши Киеву, сообщает в пятницу РАР.

"Специалисты "Польской группы вооружений" ремонтируют военное оборудование, переданное Украине из Польши. В их задачу входит оценка состояния техники, некоторый ремонт производится на месте, в более сложных случаях технику отправляют в Польшу", - информирует агентство.

По словам собеседников агентства, "техника намного превысила срок запроектированной службы".

Ранее сообщалось, что Польша передала Украине различные виды бронетехники, артиллерии и боеприпасов.

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Тэги: ПОЛЬША, УКРАИНА, ВОЕНТЕХНИКА, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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