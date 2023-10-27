Польские специалисты ремонтируют на Украине поврежденную бронетехнику

"Польская группа вооружений" отправила на Украину специалистов, которые занимаются ремонтом военной техники, поставленной из Польши Киеву, сообщает в пятницу РАР.
"Специалисты "Польской группы вооружений" ремонтируют военное оборудование, переданное Украине из Польши. В их задачу входит оценка состояния техники, некоторый ремонт производится на месте, в более сложных случаях технику отправляют в Польшу", - информирует агентство.
По словам собеседников агентства, "техника намного превысила срок запроектированной службы".
Ранее сообщалось, что Польша передала Украине различные виды бронетехники, артиллерии и боеприпасов.
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