Польские специалисты ремонтируют на Украине поврежденную бронетехнику

"Польская группа вооружений" отправила на Украину специалистов, которые занимаются ремонтом военной техники, поставленной из Польши Киеву, сообщает в пятницу РАР. "Специалисты "Польской группы вооружений" ремонтируют военное оборудование, переданное Украине из Польши. В их задачу входит оценка состояния техники, некоторый ремонт производится на месте, в более сложных случаях технику отправляют в Польшу", - информирует агентство. По словам собеседников агентства, "техника намного превысила срок запроектированной службы". Ранее сообщалось, что Польша передала Украине различные виды бронетехники, артиллерии и боеприпасов.

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