Израиль намерен работать с Египтом и США для обеспечения безопасности Красного моря

Израиль будет сотрудничать с Египтом и США с целью реагировать на угрозы безопасности в районе Красного моря, заявил в пятницу представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
"Израиль будет работать с Египтом и США и укреплять оборону в регионе в связи с угрозами в районе Красного моря", - приводит его слова Associated Press.
Утром в пятницу на Синайском полуострове в египетском курортном городе Таба недалеко от израильской границы произошел взрыв. Пострадали шесть человек. По данным местных СМИ, на стоянке карет скорой помощи возле больницы разорвалась ракета.
Также еще одна ракета упала в районе морского порта Нувейба, расположенного недалеко от Табы, возле электростанции.
Между тем, по данным The Times of Israel, египетские власти теперь полагают, что в Табе взорвался беспилотник, а не ракета. Издание добавляет, что Израиль определяет вероятное место его запуска в Йемене.
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