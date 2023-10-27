Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7965 RUR   0.018 GBR   2.0635 TRY   0.0603

Цена на нефть

26.10 $/bbl +/- WTI 83.21 -2.18 Brent 87.93 -2.20

Дальнее зарубежье 27.10.2023 15:28

Израиль намерен работать с Египтом и США для обеспечения безопасности Красного моря

Израиль будет сотрудничать с Египтом и США с целью реагировать на угрозы безопасности в районе Красного моря, заявил в пятницу представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Израиль будет работать с Египтом и США и укреплять оборону в регионе в связи с угрозами в районе Красного моря", - приводит его слова Associated Press.

Утром в пятницу на Синайском полуострове в египетском курортном городе Таба недалеко от израильской границы произошел взрыв. Пострадали шесть человек. По данным местных СМИ, на стоянке карет скорой помощи возле больницы разорвалась ракета.

Также еще одна ракета упала в районе морского порта Нувейба, расположенного недалеко от Табы, возле электростанции.

Между тем, по данным The Times of Israel, египетские власти теперь полагают, что в Табе взорвался беспилотник, а не ракета. Издание добавляет, что Израиль определяет вероятное место его запуска в Йемене.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЕГИПЕТ, ИНЦИДЕНТ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


Похожие новости


ЦАХАЛ благодарит Египет за помощь в освобождении заложников из плена ХАМАС Армия обороны Израиля по ошибке обстреляла пост египетских военных Власти Израиля призвали сограждан покинуть Египет и Иорданию Египет призывает Израиль не обстреливать сектор Газа у КПП в Рафахе Египет посредничает в переговорах об обмене заключенными и пленными между Израилем и ХАМАС В перестрелке у границы Израиля и Египта погибли двое израильских военнослужащих В Египте с целью снизить напряженность проходят палестино-израильские переговоры Беннет в ходе визита в Египет обсудил с ас-Сиси ядерную программу Ирана Президент Египта призвал Израиль к мирным переговорам с палестинцами Израиль выступает за сотрудничество с Россией и Египтом в борьбе с терроризмом на Синае

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az