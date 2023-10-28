Состоялись сборы по воздушно-десантной подготовке подводных штурмовиков ВС Азербайджана

На одном из общевойсковых полигонов Азербайджанской армии состоялись сборы по воздушно-десантной подготовке подводного штурмового спецназа ВМС, сообщает Минобороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве отметили, что на сборах с участием курсантов и инструкторов "Курса подводного штурмового спецназа" были выполнены различные задачи по парашютной подготовке.

Согласно сообщению, основной целью проведения сборов является совершенствование навыков личного состава по выполнению прыжков с парашютом, а также дальнейшее повышение уровня боевой и специальной подготовки.

В.Алиев