Состоялись сборы по воздушно-десантной подготовке подводных штурмовиков ВС Азербайджана

На одном из общевойсковых полигонов Азербайджанской армии состоялись сборы по воздушно-десантной подготовке подводного штурмового спецназа ВМС, сообщает Минобороны Азербайджана.
В оборонном ведомстве отметили, что на сборах с участием курсантов и инструкторов "Курса подводного штурмового спецназа" были выполнены различные задачи по парашютной подготовке.
Согласно сообщению, основной целью проведения сборов является совершенствование навыков личного состава по выполнению прыжков с парашютом, а также дальнейшее повышение уровня боевой и специальной подготовки.
В.Алиев
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