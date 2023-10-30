Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили предотвращение распространения палестино-израильского конфликта

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудили палестино-израильский конфликт и перспективы вступления Швеции в НАТО, сообщил госдепартамент.
"Собеседники обсудили необходимость взаимодействия с региональными лидерами для предотвращения распространения конфликта Израиля и ХАМАС, обеспечение освобождения заложников и мобилизацию гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
Кроме того, Блинкен и Фидан "также обсудили прогресс по вступлению Швеции в НАТО".
В минувший вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция должна вступить в НАТО в ближайшем будущем.
"Я ожидаю, что Швеция станет членом в НАТО в самое ближайшее время", - сказал он на пресс-конференции в Швеции.
По его словам, Швецию нужно принять в альянс не позднее встречи глав МИД стран Организации 28-29 ноября.
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