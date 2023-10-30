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Дальнее зарубежье 30.10.2023 19:53

В секторе Газа за трое суток погибли 10 сотрудников ООН

За прошедшие 72 часа в секторе Газа погибли 10 сотрудников ООН, а с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке - 63 сотрудника организации, сообщило в понедельник Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

"За прошедшие 72 часа убиты еще 10 работников БАПОР, всего с 7 октября убиты 63 работников агентства", - говорится в пресс-релизе агентства.

Также с момента обострения конфликта ранили 22 работников БАПОР.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ООН, ГАЗА, СОТРУДНИКИ, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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