В секторе Газа за трое суток погибли 10 сотрудников ООН

За прошедшие 72 часа в секторе Газа погибли 10 сотрудников ООН, а с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке - 63 сотрудника организации, сообщило в понедельник Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

"За прошедшие 72 часа убиты еще 10 работников БАПОР, всего с 7 октября убиты 63 работников агентства", - говорится в пресс-релизе агентства.

Также с момента обострения конфликта ранили 22 работников БАПОР.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС.