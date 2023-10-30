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Регион 30.10.2023 20:12

Международный каспийский форум в Дагестане перенесли на две недели

Власти Дагестана изменили даты проведения международного цифрового форума, сообщает пресс-служба Минцифры республики.

"Международный Каспийский цифровой форум переносится на две недели. Новые даты проведения - 16 и 17 ноября", - говорится в сообщении.

Такое решение, по данным ведомства, было принято Минцифры России и правительством Дагестана в понедельник вечером.

Ранее министерство цифрового развития Дагестана сообщало, что в Каспийске 2 и 3 ноября пройдёт Международный Каспийский цифровой форум.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ФОРУМ, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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