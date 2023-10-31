Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.801 RUR   0.0183 GBR   2.0638 TRY   0.0601

Цена на нефть

30.10 $/bbl +/- WTI 82.31 -3.23 Brent 86.35 -2.85

Бизнес и законодательство 31.10.2023 13:39

Азербайджан увеличил за 9 мес. ненефтяной экспорт в РФ на 31%, в Турцию - на 24%

Ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам января-сентября 2023 года составил $2,4 млрд, что на 10,6% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, в структуре экспорта основной объем пришелся на электроэнергию - $330,4 млн (рост в 9 раз), томаты - $124,2 млн (спад на 7,4%), золото - $101,8 млн (спад на 20,7%), полипропилен первичной формы - $89,8 млн (рост на 24%), хлопок-сырец - $88,5 млн (спад 39,8%), лесной орех - $78,6 млн (рост на 11,2%), полипропилен первичной формы удельным весом 0,94% - $72 млн (рост на 71%), полипропилен первичной формы, сополимеры- $70,6 млн (рост в 2,2 раза).

В пятерку ведущих стран-импортеров азербайджанской ненефтяной продукции вошли: Россия - $787,3 млн (рост на 30,7%), Турция - $631,8 млн (рост на 23,5%), Грузия - $240,4 млн (рост на 66,3%), Швейцария - $112,5 млн (спад на 17,5%), Казахстан - $78,1 млн (рост на 30,6%). Таким образом, на Турцию пришлось 26,3%, на РФ – 32,9% экспорта ненефтяной продукции.

Как сообщалось ранее, в 2022 году объем ненефтяного экспорта из Азербайджана составил рекордные $3 млрд 47,67 млн, что на 12,3% больше показателя 2021 года.

По оценкам Минэкономики, к 2027 году объем ненефтяного экспорта увеличится до $5 млрд.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ, ДИНАМИКА


Похожие новости


Ненефтяной экспорт Азербайджана за 9 месяцев вырос почти на 11% Азербайджан увеличил за 8 мес. ненефтяной экспорт в РФ на 37%, в Турцию - на 19% Ненефтяной экспорт Азербайджана за 8 мес. вырос почти на 15% Азербайджан увеличил в январе-июле ненефтяной экспорт в Турцию на 20%, в РФ - на 39% Ненефтяной экспорт Азербайджана за 7 мес. вырос на 18% Азербайджан увеличил в январе-июне ненефтяной экспорт в Турцию на 17%, в РФ - на 45% Ненефтяной экспорт Азербайджана за 6 мес. вырос на 21% Азербайджан увеличил в январе-мае ненефтяной экспорт в Турцию на 19%, в РФ - на 53% Ненефтяной экспорт Азербайджана за 5 мес. вырос на 22% Ненефтяной экспорт Азербайджана к 2025г достигнет $5 млрд - ГПБ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az