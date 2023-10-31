Азербайджан увеличил за 9 мес. ненефтяной экспорт в РФ на 31%, в Турцию - на 24%

Ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам января-сентября 2023 года составил $2,4 млрд, что на 10,6% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.
По данным центра, в структуре экспорта основной объем пришелся на электроэнергию - $330,4 млн (рост в 9 раз), томаты - $124,2 млн (спад на 7,4%), золото - $101,8 млн (спад на 20,7%), полипропилен первичной формы - $89,8 млн (рост на 24%), хлопок-сырец - $88,5 млн (спад 39,8%), лесной орех - $78,6 млн (рост на 11,2%), полипропилен первичной формы удельным весом 0,94% - $72 млн (рост на 71%), полипропилен первичной формы, сополимеры- $70,6 млн (рост в 2,2 раза).
В пятерку ведущих стран-импортеров азербайджанской ненефтяной продукции вошли: Россия - $787,3 млн (рост на 30,7%), Турция - $631,8 млн (рост на 23,5%), Грузия - $240,4 млн (рост на 66,3%), Швейцария - $112,5 млн (спад на 17,5%), Казахстан - $78,1 млн (рост на 30,6%). Таким образом, на Турцию пришлось 26,3%, на РФ – 32,9% экспорта ненефтяной продукции.
Как сообщалось ранее, в 2022 году объем ненефтяного экспорта из Азербайджана составил рекордные $3 млрд 47,67 млн, что на 12,3% больше показателя 2021 года.
По оценкам Минэкономики, к 2027 году объем ненефтяного экспорта увеличится до $5 млрд.
Б.Рустамбеков
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