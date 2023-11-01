Египет примет до 400 иностранных граждан из сектора Газа

Египет готовится принять до 400 иностранных граждан из сектора Газа через КПП "Рафах", сообщает в среду The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
По словам египетского официального лица, знакомого с ситуацией, было заключено соглашение с США и Израилем, которое позволит иностранцам и тяжело раненым палестинцам покинуть анклав, начиная со среды.
Ожидается, что в среду сектор Газа покинут менее 100 палестинцев, но их число может возрасти до нескольких тысяч в ближайшие дни.
В свою очередь, интернет-портал израильской газеты "Едиот ахронот" сообщает со ссылкой на контролируемые ХАМАС пограничные службы, что в среду иностранцам позволят покинуть сектор Газа через КПП "Рафах".
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