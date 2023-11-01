Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают $66 млрд

Стратегические валютные резервы Азербайджана оцениваются в $66,4 млрд, заявил председатель Центрального банка (ЦБА) Талех Кязымов.

«Стратегические валютные резервы за 10 месяцев 2023 года выросли на 13,4%, достигнув $66,4 млрд», сказал Кязымов в среду на пресс-конференции.

При этом активы Госнефтефонда по состоянию на 31 октября равны $55,1 млрд (рост на 12,3% или $6 млрд), Центробанка - $10,5 млрд (рост на 16,8% или $1,5 млрд), остальное – средства Минфина.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

Х.Насирзаде