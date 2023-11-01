«Газпром» и Казахстан намерены сотрудничать в поставке, транспортировке, переработке, разведке и добыче газа

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщила компания. Документ направлен на развитие взаимодействия в области поставки, транспортировки и переработки природного газа, а также его геологоразведки и добычи.

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