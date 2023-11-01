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ТЭК 01.11.2023 21:14

«Газпром» и Казахстан намерены сотрудничать в поставке, транспортировке, переработке, разведке и добыче газа

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщила компания.

Документ направлен на развитие взаимодействия в области поставки, транспортировки и переработки природного газа, а также его геологоразведки и добычи.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ГАЗПРОМ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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