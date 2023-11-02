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США обеспокоены решением РФ отозвать ратификацию ДВЗЯИ - Блинкен

Вашингтон не считает конструктивным решение РФ отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы глубоко встревожены запланированным Россией шагом отозвать ратификацию ДВЗЯИ. К сожалению, это значительный шаг в неверном направлении, отдаляющий, а не приближающий нас к вступлению договора в силу", - приводятся слова Блинкена в заявлении Госдепартамента.

По его словам, действия России "только способствуют подрыву доверия в соблюдение международного режима контроля над вооружениями".

"Российские официальные лица заявляют: отзыв ратификации договора не означает, что Россия возобновит испытания; и мы призываем Москву придерживаться этих заявлений", - говорится в заявлении Блинкена.

Госсекретарь подчеркнул, что США по-прежнему привержены достижению вступления ДВЗЯИ в силу и мораторию на проведение ядерных испытаний.

"Мы вновь заявляем о приверженности нашему мораторию на испытания ядерных взрывных устройств, который действует уже 30 лет. Необходимо, чтобы мы сохранили глобальные нормы против проведения ядерных взрывов", - отметил он.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подписал закон, отзывающий ратификацию Россией ДВЗЯИ. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

ДВЗЯИ был принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 10 сентября 1996 года и открыт для подписания 24 сентября 1996 года.

При рассмотрении вопроса в Госдуме председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что решение об отзыве ратификации соответствует национальным интересам России и будет зеркальным ответом США, которые не ратифицировали договор.

По состоянию на 2023 год ДВЗЯИ подписали 187 государств, в том числе 41 государство из 44, необходимых для вступления договора в силу. Ратифицировали договор 177 государств, включая 35 стран из 44, необходимых для его вступления в силу. В частности, его не ратифицировали такие ядерные державы как США, КНР и Израиль.

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Тэги: США, РОССИЯ, ДВЗЯИ, РЕАКЦИЯ


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