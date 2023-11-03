Добыча нефти в Азербайджане в 2023г составит 30,5 млн т

Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в 2023 году по сравнению с 2022г сократится на 6,7% - до 30,5 млн тонн.

Такая оценка указана в заключении Счетной палаты по проекту госбюджета на 2024 год, которые имеются в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

В 2024 году, как отмечает Палата, объем нефтедобычи в стране сократится на 1 млн тонн или на 3,2% по сравнению с показателем 2023 года, и составит 29,5 млн тонн.

В 2022 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 32 млн 667,7 тыс. тонн (спад на 5,5%).

Н.Аббасова