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ТЭК 03.11.2023 14:56

Добыча нефти в Азербайджане в 2023г составит 30,5 млн т

Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в 2023 году по сравнению с 2022г сократится на 6,7% - до 30,5 млн тонн.

Такая оценка указана в заключении Счетной палаты по проекту госбюджета на 2024 год, которые имеются в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

В 2024 году, как отмечает Палата, объем нефтедобычи в стране сократится на 1 млн тонн или на 3,2% по сравнению с показателем 2023 года, и составит 29,5 млн тонн.

В 2022 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 32 млн 667,7 тыс. тонн (спад на 5,5%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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