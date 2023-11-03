Ненефтяной экспорт Азербайджана в 2023г составит $3,3 млрд, в 2024г – увеличится до $3,7 млрд

Правительство Азербайджана ненефтяной экспорт по итогам 2023 года ожидает на уровне $3 млрд 340,8 млн.
«Согласно прогнозам, в 2024 году ненефтяной экспорт Азербайджана составит $3 млрд 746,7 млн, что на 12,2% выше показателя, ожидаемого по итогам 2022 года», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» данные из заключения Счетпалаты по проекту госбюджета на следующий год.
Как сообщалось ранее, в 2022 году объем ненефтяного экспорта из Азербайджана составил рекордные $3 млрд 47,67 млн, что на 12,3% больше показателя 2021 года.
По оценкам Минэкономики, к 2027 году объем ненефтяного экспорта увеличится до $5 млрд.
Р.Ахмедов
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