Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8065 RUR   0.0183 GBR   2.0741 TRY   0.0599

Цена на нефть

02.11 $/bbl +/- WTI 82.46 +2.02 Brent 86.85 +2.22

Инфраструктура и тендеры 03.11.2023 15:27

Ненефтяной экспорт Азербайджана в 2023г составит $3,3 млрд, в 2024г – увеличится до $3,7 млрд

Правительство Азербайджана ненефтяной экспорт по итогам 2023 года ожидает на уровне $3 млрд 340,8 млн.

«Согласно прогнозам, в 2024 году ненефтяной экспорт Азербайджана составит $3 млрд 746,7 млн, что на 12,2% выше показателя, ожидаемого по итогам 2022 года», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» данные из заключения Счетпалаты по проекту госбюджета на следующий год.

Как сообщалось ранее, в 2022 году объем ненефтяного экспорта из Азербайджана составил рекордные $3 млрд 47,67 млн, что на 12,3% больше показателя 2021 года.

По оценкам Минэкономики, к 2027 году объем ненефтяного экспорта увеличится до $5 млрд.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ, ДИНАМИКА


Похожие новости


Азербайджан увеличил за 9 мес. ненефтяной экспорт в РФ на 31%, в Турцию - на 24% Ненефтяной экспорт Азербайджана за 9 месяцев вырос почти на 11% Азербайджан увеличил за 8 мес. ненефтяной экспорт в РФ на 37%, в Турцию - на 19% Ненефтяной экспорт Азербайджана за 8 мес. вырос почти на 15% Азербайджан увеличил в январе-июле ненефтяной экспорт в Турцию на 20%, в РФ - на 39% Ненефтяной экспорт Азербайджана за 7 мес. вырос на 18% Азербайджан увеличил в январе-июне ненефтяной экспорт в Турцию на 17%, в РФ - на 45% Ненефтяной экспорт Азербайджана за 6 мес. вырос на 21% Азербайджан увеличил в январе-мае ненефтяной экспорт в Турцию на 19%, в РФ - на 53% Ненефтяной экспорт Азербайджана за 5 мес. вырос на 22%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az