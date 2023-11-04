ЖКУ Гянджи направит 3 млн манатов на благоустройство в городе

Жилищно-коммунальное управление Гянджи заключило три контракта на ремонт и благоустройство городских улиц, проспектов, парков и капремонт систем освещения.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок контракты ЖКУ подписало с ООО "Vedi Construction", ООО "ELVI.M.M. SERVICES GROUP" и ООО «Goygol Tikinti". Общая сумма договоров - 3 млн 131 тыс. 433,19 манатов.

При этом, договор с "ELVI.M.M. SERVICES GROUP" на 1 млн 623 тыс. 552,89 манатов предусматривает капремонт и благоустройство парков. Работы должны быть завершены до 31 марта 2024 года.

Контракт с ООО "Vedi Construction" на 897 тыс. 240,78 манатов включает проведение капремонта и благоустройства улиц и проспектов г.Гянджа. Работы должны быть завершены до 31декабря 2024 года.

С ООО «Goygol Tikinti" подписан контракт на 610 тыс. 639,52 манатов на капитальный ремонт городских систем освещения. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2023 года.

Н.Аббасова