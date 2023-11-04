Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8243 RUR   0.0184 GBR   2.1047 TRY   0.0598

Цена на нефть

03.11 $/bbl +/- WTI 80.51 -1.95 Brent 84.89 -1.96

04.11.2023 16:35

ЖКУ Гянджи направит 3 млн манатов на благоустройство в городе

Жилищно-коммунальное управление Гянджи заключило три контракта на ремонт и благоустройство городских улиц, проспектов, парков и капремонт систем освещения.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок контракты ЖКУ подписало с ООО "Vedi Construction", ООО "ELVI.M.M. SERVICES GROUP" и ООО «Goygol Tikinti". Общая сумма договоров - 3 млн 131 тыс. 433,19 манатов.

При этом, договор с "ELVI.M.M. SERVICES GROUP" на 1 млн 623 тыс. 552,89 манатов предусматривает капремонт и благоустройство парков. Работы должны быть завершены до 31 марта 2024 года.

Контракт с ООО "Vedi Construction" на 897 тыс. 240,78 манатов включает проведение капремонта и благоустройства улиц и проспектов г.Гянджа. Работы должны быть завершены до 31декабря 2024 года.

С ООО «Goygol Tikinti" подписан контракт на 610 тыс. 639,52 манатов на капитальный ремонт городских систем освещения. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2023 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЯНДЖА, РЕМОНТ, КОНТРАКТ


Похожие новости


ИВ Гянджи направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству парков ИВ Гянджи направит 1,8 млн манатов на капремонт улиц и проспектов ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на капремонт дорог в городе ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az