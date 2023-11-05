Песков о возможном контакте президентов РФ и США: для этого должны вызреть определённые условия, и это должно быть при обоюдном желании

Для встречи президентов РФ и США должны вызреть необходимые условия, а также нужно обоюдное желание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это должно быть при обоюдном желании, обоюдной готовности. Должны вызреть определенные условия", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).
Отрывок журналист опубликовал в телеграмм-канале.
Песков подчеркнул, что Путин "неоднократно заявлял, что готов к любым контактам".
"Вот это сворачивание всего базиса двусторонних российско-американских отношений произошло по инициативе американцев. Поэтому, как минимум, глава США должен будет в какое-то время поменять свою позицию и занять более конструктивную позицию в отношении двухсторонних отношений. Тогда будут вызревать условия для такой встречи", - подчеркнул он.
По его словам, сейчас отношения между США и Россией "на нуле".
"Я бы сказал даже ниже нуля. Но все равно, поскольку Америка и мы несем особую ответственность за мировую и стратегическую стабильность, так или иначе со временем нам придется возобновить этот разговор", - сказал представитель Кремля.
"Конечно, мы уже по-другому говорим друг с другом, когда дело касается вмешательства во внутренние дела. То, к чему бы мы ни проявляли должно внимания раньше, сейчас на это реагируем абсолютно непримиримо", - добавил он.
По мнению Пескова, "это чувствуется по настрою президента (РФ) и тем командам, которые он дает".
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