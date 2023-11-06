Генсек ООН опасается расширения конфликта между Израилем и ХАМАС

Генсек ООН Антониу Гутерриш вновь заявил, что опасается расширения конфликта между Израилем и ХАМАС и подключения к нему новых участников, призвал прилагать дипломатические усилия для деэскалации.

"Я все еще серьезно обеспокоен всплеском насилия в регионе и расширением конфликта... Также важно не забывать о риске распространения конфликта в регионе", - заявил он, обращаясь к журналистам в понедельник.

Гутерриш напомнил, что эскалацию уже можно наблюдать со стороны Ливана, Сирии, Ирака и Йемена, и заявил, что она должна прекратиться.

"Трезвый ум и дипломатические усилия должны восторжествовать. Риторика ненависти и провокационные действия должны прекратиться", - отметил генсек ООН.

Также он заявил, что обеспокоен как всплеском антисемитизма, так и случаями притеснения мусульман в разных странах мира.