Генсек ООН опасается расширения конфликта между Израилем и ХАМАС

Генсек ООН Антониу Гутерриш вновь заявил, что опасается расширения конфликта между Израилем и ХАМАС и подключения к нему новых участников, призвал прилагать дипломатические усилия для деэскалации.
"Я все еще серьезно обеспокоен всплеском насилия в регионе и расширением конфликта... Также важно не забывать о риске распространения конфликта в регионе", - заявил он, обращаясь к журналистам в понедельник.
Гутерриш напомнил, что эскалацию уже можно наблюдать со стороны Ливана, Сирии, Ирака и Йемена, и заявил, что она должна прекратиться.
"Трезвый ум и дипломатические усилия должны восторжествовать. Риторика ненависти и провокационные действия должны прекратиться", - отметил генсек ООН.
Также он заявил, что обеспокоен как всплеском антисемитизма, так и случаями притеснения мусульман в разных странах мира.
РМК завершил отправку вооружения из Карабаха на ремонт в Россию
Алиев и премьер Хорватии обсудили вопросы расширения торгово-экономических отношений
Баку и Бухарест обсудили новые направления сотрудничества – МИД Азербайджана
Инфляции в США замедлится до целевого уровня ФРС во второй половине 2024г
Саудовская Аравия в декабре сохранит неизменной цену на основной сорт поставляемой в Азию нефти
Чехия за 9 мес. увеличила импорт нефти из Азербайджана почти на 23%
Страны ЕС за 8 месяцев поставили в Азербайджан духов и туалетной воды почти на 13 млн евро
Средняя пенсия в Азербайджане к 2025г достигнет 511 манат
Азербайджан будет представлен на туристической выставке в Барселоне
ЖКХ Мингечевира направит около 2,2 млн манатов на капремонт дорог и тротуаров
ЖКУ Гянджи направит 3 млн манатов на благоустройство в городе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Yelo Bank состоялось очередное мероприятие по здоровью
Прошел форум «KaryeramIZ» для студентов при поддержке Yelo Bank
«Nar» — официальный партнер международного турнира по ММА «RIZIN»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире