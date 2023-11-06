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Дальнее зарубежье 06.11.2023 22:39

Генсек ООН опасается расширения конфликта между Израилем и ХАМАС

Генсек ООН Антониу Гутерриш вновь заявил, что опасается расширения конфликта между Израилем и ХАМАС и подключения к нему новых участников, призвал прилагать дипломатические усилия для деэскалации.

"Я все еще серьезно обеспокоен всплеском насилия в регионе и расширением конфликта... Также важно не забывать о риске распространения конфликта в регионе", - заявил он, обращаясь к журналистам в понедельник.

Гутерриш напомнил, что эскалацию уже можно наблюдать со стороны Ливана, Сирии, Ирака и Йемена, и заявил, что она должна прекратиться.

"Трезвый ум и дипломатические усилия должны восторжествовать. Риторика ненависти и провокационные действия должны прекратиться", - отметил генсек ООН.

Также он заявил, что обеспокоен как всплеском антисемитизма, так и случаями притеснения мусульман в разных странах мира.

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Тэги: ООН, ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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