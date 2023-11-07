Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8201 RUR   0.0183 GBR   2.0958 TRY   0.0597

Цена на нефть

06.11 $/bbl +/- WTI 80.82 +0.31 Brent 85.18 +0.29

ТЭК 07.11.2023 22:01

Минэнерго США повысило прогноз потребления нефти в мире в 2023г на 120 тыс. б/с, до 101,04 млн б/с

Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2023 году составит 101,04 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Ведомство повысило свой прогноз, озвученный в октябре, на 120 тыс. б/с. Оценка спроса на нефть в 2022 году была повышена на 420 тыс. б/с, до 99,58 млн б/с.

Таким образом, Минэнерго США ожидает, что мировое потребление нефти и ЖУВ в 2023 году увеличится на 1,46 млн б/с относительно прошлого года, что на 300 тыс. б/с меньше прогноза, данного в прошлом месяце.

Прогноз потребления нефти и ЖУВ в мире в 2024 году повышен на 200 тыс. б/с, до 102,44 млн б/с. Таким образом, ведомство ожидает, что рост спроса на нефть в следующем году составит 1,4 млн б/с.

Прогноз октября предполагал данный показатель на уровне 1,32 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, НЕФТЬ, СПРОС, ОЦЕНКА


Похожие новости


Chevron покупает Hess за $53 млрд Запасы нефти в США за неделю сократились на 4,5 млн баррелей Минэнерго США понизило прогноз потребления нефти в мире в 2023 году Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, чтобы содействовать заключению оборонной сделки с США Запасы нефти в США снизились на 2,22 млн баррелей за неделю Йеллен отмечает снижение эффективности механизма ценового потолка для нефти из РФ Цена нефти в $90 за баррель вряд ли подорвет экономику США - Goldman Sachs США незначительно повысили прогноз добычи нефти в стране в 2023 году Минэнерго США понизило прогноз потребления нефти в мире в 2023 году Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2023 год до $84,5/баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az