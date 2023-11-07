Минэнерго США повысило прогноз потребления нефти в мире в 2023г на 120 тыс. б/с, до 101,04 млн б/с

Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2023 году составит 101,04 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
Ведомство повысило свой прогноз, озвученный в октябре, на 120 тыс. б/с. Оценка спроса на нефть в 2022 году была повышена на 420 тыс. б/с, до 99,58 млн б/с.
Таким образом, Минэнерго США ожидает, что мировое потребление нефти и ЖУВ в 2023 году увеличится на 1,46 млн б/с относительно прошлого года, что на 300 тыс. б/с меньше прогноза, данного в прошлом месяце.
Прогноз потребления нефти и ЖУВ в мире в 2024 году повышен на 200 тыс. б/с, до 102,44 млн б/с. Таким образом, ведомство ожидает, что рост спроса на нефть в следующем году составит 1,4 млн б/с.
Прогноз октября предполагал данный показатель на уровне 1,32 млн б/с.
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