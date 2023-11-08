Комитет палаты представителей США одобрил поддержку Украины за счет активов РФ

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США одобрил большинством голосов законопроект, предусматривающий использование замороженных российских активов для помощи Украине.
"Уполномочить государственного секретаря оказывать дополнительную помощь Украине, а также для других целей, используя активы, конфискованные у Центрального банка Российской Федерации, и другие суверенные активы Российской Федерации" - говорится в документе.
Он предусматривает, что госсекретарь совместно с Агентством США по международному развитию в течение 180 дней после вступления в силу закона, если он будет принят, должен представить соответствующим комитетам Конгресса "оценку наиболее насущных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи".
В документе говорится, что конфискованные средства аккумулируются в специальном "Фонде поддержки Украины, а "в случае необходимости право собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов (...) переходят к правительству Соединенных Штатов".
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