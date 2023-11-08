Путин вряд ли успеет навестить Назарбаева в ходе однодневного визита в Казахстан

Программа визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан весьма насыщенная, вряд ли в рамках этой поездки он сможет посетить первого президента этой страны Нурсултана Назарбаева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Конечно же, будет беседа в узком составе с президентом Токаевым, последуют потом обстоятельные российско-казахстанские переговоры, по результатам этих обсуждений состоится подписание документов", - сказал Песков журналистам о программе визита президента РФ в Казахстан.

Кроме того, по словам Пескова, запланированы заявления двух президентов, после чего состоится официальный прием Токаева в честь приезда российского президента.

"Также очень важный пункт в программе визита - это совместное участие двух президентов в пленарном заседании 19-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в режиме видеоконференции они примут участие. Это все будет в течение одного дня - в четверг", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что программа визита Путина в Казахстан весьма насыщенная. "На этот раз президент вряд ли успеет нанести визит к Назарбаеву в силу насыщенности той программы, о которой я говорил", - сказал Песков.