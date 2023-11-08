Словакия отказала Киеву в очередном пакете военной помощи на 40 млн евро

Новое правительство Словакии в среду приняло решение заблокировать выделение очередного пакета военной помощи Украине на сумму более 40 млн евро.
"Бывшее руководство минобороны Словакии подготовило предложение предоставить Украине 14-й пакет военной помощи на общую сумму более 40 млн евро, однако новое правительство Роберта Фицо в среду не одобрило предоставление этой помощи", - информирует словацкое телевидение.
Телеканал напоминает, что общий объем помощи, которую Украине предоставила Словакия до этого момента, превысила 670 млн евро.
Новое правительство Словакии во главе с лидером партии "Курс - социальная демократия" Робертом Фицо начало работать в конце октября. Фицо известен как политик, выступающий против продолжения поставок вооружений Украине. Он также заявлял, что антироссийские санкции Запада неэффективны, и обещал воспользоваться правом вето в отношении заявления о вступлении Украины в НАТО. Кроме того, он высказывался против вступления Украины в ЕС.
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