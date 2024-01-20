Премьер Словакии намерен блокировать членство Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на встрече с коллегой из Украины Денисом Шмыгалем скажет о намерении блокировать членство Украины в НАТО, так как это означало бы начало третьей мировой войны. Об этом этом он заявил в эфире телеканала RTVS.
По его словам, на встрече с украинским премьером он будет обсуждать гуманитарную помощь. Также Фицо пообещал подтвердить, что Украина не будет получать никакого оружия от словацкой армии и из государственных складов.
"Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом третьей мировой войны", - сказал он.
Говоря о вступлении Украины в Европейский союз, премьер Словакии отметил, что уважает этот шаг, но Киев должен выполнить все необходимые для этого условия.
Встреча глав правительств должна состояться 24 января в Ужгороде. Фицо отметил, что украинская сторона не планирует проводить по ее итогам пресс-конференцию.
В.Алиев
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