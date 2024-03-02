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Дальнее зарубежье 02.03.2024 19:10

Словакия не планирует направлять в Украину ни солдат, ни вооружения - глава МИД

Словакия не планирует направлять в Украину своих военных, заявил глава МИД страны Юрай Бланар.

"Нет. Наша позиция, позиция нашего премьер-министра ясна: мы не будет посылать военных в Украину, это привело бы к эскалации, а мы бы этого не хотели", - сказал Бланар журналистам в Анталье по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он отметил, что Словакия не планирует направлять в Украину ни солдат, ни вооружения.

"Свет в конце тоннеля не виден. Поэтому новое правительство Словакии решило, что не будет передавать оружие со складов словацких вооруженных сил в Украину. Мы также приостановили пакет помощи на 40 млн евро Украине, так как не видим военного решения этого конфликта", - добавил глава МИД Словакии.

Словакия оказывает гуманитарную поддержку Украине, а также передали стране системы для разминирования, сказал Бланар.

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Тэги: СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, СИТУАЦИЯ


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