Премьер Словакии не согласен с генсеком НАТО по Украине

В Словакии не верят в военное решение конфликта в Украине и видят необходимость в мирной инициативе, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы обменялись с генсеком НАТО мнениями относительно ситуации в Украине. Это тема, по которой наши мнения расходятся. Я открыто заявил, что мы в моем правительстве не верим в военное решение конфликта в Украине. Нам не хватает мирной инициативы, и не имеет значения, на какой платформе ее реализовывать - внутри Евросоюза или НАТО", - заявил Фицо.

Он добавил, что Словакия не отказывается от гуманитарной помощи Украине, и что страна осознает и намерена выполнять свои обязательства в рамках НАТО.

Ранее сообщалось, что новое правительство Словакии, которое приступило к работе в конце октября, приняло решение заблокировать выделение очередного пакета военной помощи Украине на сумму более 40 млн евро.