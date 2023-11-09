Профсоюз голливудских актеров договорился с медиакомпаниями и приостановил забастовку

Американский профсоюз SAG-AFTRA, объединяющий около 160 тыс. работников культуры и журналистики, достиг предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) и приостановил начавшуюся 14 июля забастовку голливудских актеров, говорится в сообщении SAG-AFTRA.

Стороны согласовали коллективный договор более чем на $1 млрд, предусматривающий увеличение минимального размера вознаграждений, защиту от угрозы искусственного интеллекта (ИИ) и бонусы за участие в потоковом вещании.

Более подробная информация о новом соглашении не будет раскрыта до его рассмотрения национальным советом SAG-AFTRA, отмечает профсоюз.

В конце сентября закончилась забастовка американских сценаристов, бастовавших пять месяцев. По итогам переговоров им удалось добиться выполнения большинства требований, включая повышение зарплат и гарантии занятости.

Акции крупных медиакомпаний дорожают на предварительных торгах в четверг, в том числе Warner Bros. Discoveryи Paramount Global- на 2,5%, Walt Disney Co. - на 4,2%.