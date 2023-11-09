Почти 10 тыс. ракет запустили из сектора Газа по Израилю за месяц конфликта с ХАМАС - израильские военные

Палестинцы запустили свыше 9,5 тыс. из сектора Газа по Израилю за месяц конфликта израильской армии с радикальным движением ХАМАС, передают в четверг израильские СМИ со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По их данным, 3 тыс. среди этих ракет запустили в первый день конфликта. Военные отмечают, что в ХАМАС помимо ракет используют и беспилотники для атак Израиля.

По утверждению израильской стороны, около 900 ракет были запущены с гражданских объектов: с территорий школ, больниц, мечетей, культурных центров.

В ЦАХАЛ подчеркивают, что порядка 2 тыс. ракет были перехвачены израильскими системами ПРО. Как правило, израильские военные сбивают только те ракеты, которые, судя по траектории полета, могут представлять опасность для населенных пунктов, отмечают СМИ.

Также израильские военные отметили, что с началом сухопутной операции в секторе Газа число запусков ракет по Израилю из сектора Газа снизилось.

Ранее в четверг в ЦАХАЛ заявили, что Израиль согласен лишь на непродолжительные гуманитарные паузы в секторе Газа для поставки туда помощи, а не на режим прекращения огня. В свою очередь представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Израиль согласился открыть два гуманитарных коридора с севера на юг сектора Газа, а также на ежедневные четырёхчасовые паузы в анклаве, что позволит мирным гражданам переместиться на юг. При этом израильская сторона пока не реагировала на это объявление.

Кирби отметил, что один гуманитарный коридор уже открыт, второй будет находиться на прибрежной дороге. Кирби сообщил, что накануне в сектор Газа гуманитарную помощь доставили 126 грузовиков, однако их количество необходимо увеличить до 150 в день.

Издание The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи сообщало, что Израиль откроет коридор на севере Газы - трассу Салах ад-Дин - для перемещения жителей в южную часть сектора. Маршрут будет открыт с 10:00 до 16:00 по местному времени (12:00-18:00).

Со своей стороны, президент США Джо Байден в четверг заявил журналистам, что в настоящее время он не видит возможности для установления долговременного режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

"Нет, такой возможности не просматривается", - сказал он.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. В секторе Газа за месяц ударов ЦАХАЛ погибли свыше 10,8 тыс. человек, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на Минздрав анклава. По их данным, около 4,2 тыс. из погибших - дети. Десятки тысяч получили ранения.